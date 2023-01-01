Описание

Компактный осветитель Yongnuo YN60 обладает регулировкой температуры белого света, а также цветными RGB режимами освещения и несколькими мерцающими спецэффектами. Благодаря небольшим размерам, его удобно использовать в качестве накамерной лампы подсветки, а также в качестве скрытого источника освещения фона. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает около 2 часов работы с максимальной яркостью. Прибор заряжается через USB-C порт (USB кабель идет в комплекте).

Yongnuo YN60 RGB устанавливается в башмак для аксессуаров или на штативный винт 1/4". На самом приборе располагается 3 башмака для установки таких аксессуаров как, например, накамерный микрофон. С помощью этих башмаков также можно объединить несколько осветителей YN60 RGB, когда вам потребуется более яркий источник света.

Режим спецэффектов: