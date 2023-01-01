Осветитель Yongnuo YN60 RGB, 2500-9500К, 3 Вт
Код товара : УТ-00067055
Артикул : YN-60RGB
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
3 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Индекс CRI
95
Прочие характеристики
Вес
105 г
Вес (брутто), г
1.300
Описание
Компактный осветитель Yongnuo YN60 обладает регулировкой температуры белого света, а также цветными RGB режимами освещения и несколькими мерцающими спецэффектами. Благодаря небольшим размерам, его удобно использовать в качестве накамерной лампы подсветки, а также в качестве скрытого источника освещения фона. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает около 2 часов работы с максимальной яркостью. Прибор заряжается через USB-C порт (USB кабель идет в комплекте).
Yongnuo YN60 RGB устанавливается в башмак для аксессуаров или на штативный винт 1/4". На самом приборе располагается 3 башмака для установки таких аксессуаров как, например, накамерный микрофон. С помощью этих башмаков также можно объединить несколько осветителей YN60 RGB, когда вам потребуется более яркий источник света.
Режим спецэффектов:
- Молния 1
- Молния 2
- Киноэкран (экран телевизора)
- Медленные RGB переливы
- Быстрые RGB переливы
- Полицейская машина
- Скорая помощь
- Пожарная машина
- Свеча
- Сигнал СОС