Трансмиттер Yongnuo YN-560N-TX для Nikon (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00093950 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-05-17/25 Код товара: УТ-00093950 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-05-17/25 Тип аксессуара синхронизаторы Все характеристики Yongnuo YN-560N-TX для Nikon Код товара: 158950 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 19517242

Комплектация: Синхронизатор

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара синхронизаторы Описание Yongnuo YN-560N-TX для Nikon Код товара: 158950 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 19517242

Комплектация: Синхронизатор

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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