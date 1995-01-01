Радиопередатчик (трансмиттер) Yongnuo YN560-TX II – обновленная версия YN560-TX. Прибор стал компактнее и легче, основной функционал остался без изменений. Трансмиттер имеет 2 режима работы: 1) управление вспышками YN560 IV / YN560 III / YN660 / YN968N / YN860Li Speedlite, 2) синхронизация с приемниками RF-602, RF-603, RF-603 III, RF-605. В первом случае возможно дистанционное управление мощностью и зумом вспышек с разделением по группам (до 6 групп), во втором случае все параметры выставляются непосредственно на вспышках, а YN560-TX II просто дает сигнал на срабатывание. Сами вспышки в этом случае могут быть любыми, достаточно установить их в горячий башмак синхронизаторов RF-602, RF-603, RF-603 III или RF-605.

Кроме того, Yongnuo YN560-TX II имеет функцию дистанционного спуска затвора камеры, которая работает с камерами Canon, имеющими 2.5-мм вход для пульта ДУ. Для этого требуется подключить синхрокабель 2.5мм / 2.5мм (не входит в комплект) к камере и к трансмиттеру. В качестве спусковой кнопки можно использовать трансиверы RF-602, RF-603, RF-603 III или RF-605. Полунажатие кнопки спуска на трансивере вызывает фокусировку, полное нажатие – срабатывание затвора камеры. При этом также синхронизируются вспышки (при наличии).

YN560-TX II не имеет функции подсветки автофокуса.

Характеристики