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Трансмиттер Yongnuo YN560-TX II для Sony

  • YN560-TX II для Sony
  • YN560-TX II для Sony
  • YN560-TX II для Sony
  • YN560-TX II для Sony
  • YN560-TX II для Sony
Код товара:УТ-00095608
Артикул:YN560-TX II/S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Радиопередатчик (трансмиттер) Yongnuo YN560-TX II – обновленная версия YN560-TX. Прибор стал компактнее и легче, основной функционал остался без изменений. Трансмиттер имеет 2 режима работы: 1) управление вспышками YN560 IV / YN560 III / YN660 / YN968N / YN860Li Speedlite, 2) синхронизация с приемниками RF-602, RF-603, RF-603 III, RF-605. В первом случае возможно дистанционное управление мощностью и зумом вспышек с разделением по группам (до 6 групп), во втором случае все параметры выставляются непосредственно на вспышках, а YN560-TX II просто дает сигнал на срабатывание. Сами вспышки в этом случае могут быть любыми, достаточно установить их в горячий башмак синхронизаторов RF-602, RF-603, RF-603 III или RF-605.

Кроме того, Yongnuo YN560-TX II имеет функцию дистанционного спуска затвора камеры, которая работает с камерами Canon, имеющими 2.5-мм вход для пульта ДУ. Для этого требуется подключить синхрокабель 2.5мм / 2.5мм (не входит в комплект) к камере и к трансмиттеру. В качестве спусковой кнопки можно использовать трансиверы RF-602, RF-603, RF-603 III или RF-605. Полунажатие кнопки спуска на трансивере вызывает фокусировку, полное нажатие – срабатывание затвора камеры. При этом также синхронизируются вспышки (при наличии).

YN560-TX II не имеет функции подсветки автофокуса.

Характеристики

  • Рабочая частота: 2.4 ГГц FSK
  • Дальность действия: 100 м
  • Количество каналов: 16
  • Количество групп: 6 (A/B/C/D/E/F)
  • Режимы: М / Multi (стробоскоп)
  • Диапазон зума: 24-105 мм
  • Питание: 2 элемента типоразмера АА (не входят в комплект)
  • Время работы: 120 часов в режиме ожидания
  • Размеры: 89 х 65.5 х 42 мм
  • Вес: 76 г (без питания)