Более компактная версия трансмиттера YN560-TX. Работает со вспышками YN560III / YN560IV / YN660 / YN968N / YN860Li. Поддерживает независимый режим M, Multi режим. Имеет возможность управления вспышками в 6 группах. Также совместим с синхронизаторами RF602 / RF603 / RF603 II / RF605. Для управления используются радиочастоты открытого диапазона 2.4 ГГц (16 каналов), дальность управления – до 100 м. ЖК-дисплей. Дистанционный спуск затвора с помощью RF-603 / RF-603 II / RF-605.