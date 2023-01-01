Трансмиттер Yongnuo YN-560N-TX II для Nikon
Код товара : УТ-00035030
Артикул : YN560TXNII
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.120
Описание
Более компактная версия трансмиттера YN560-TX. Работает со вспышками YN560III / YN560IV / YN660 / YN968N / YN860Li. Поддерживает независимый режим M, Multi режим. Имеет возможность управления вспышками в 6 группах. Также совместим с синхронизаторами RF602 / RF603 / RF603 II / RF605. Для управления используются радиочастоты открытого диапазона 2.4 ГГц (16 каналов), дальность управления – до 100 м. ЖК-дисплей. Дистанционный спуск затвора с помощью RF-603 / RF-603 II / RF-605.