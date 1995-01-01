Описание

Блок управления (передатчик, трансмиттер) позволяет синхронизировать срабатывание внешних вспышек, а также производить дистанционную настройку мощности и режима их срабатывания. Радиопередатчик YN560C-TX PRO является обновлением модели YN560-TX II: ключевыми нововведениями стали TTL режим и высокоскоростная синхронизация HSS до 1/8000 с (совместимые вспышки указаны ниже). Поскольку система использует синхронизацию по радиоканалу (2.4 ГГц), она может эффективно использоваться под открытым небом, также нет необходимости в соблюдении прямой линии видимости между трансмиттером и ресивером / вспышкой. Большой и четкий ЖК экран удобен в работе.

YN560C-TX PRO позволяет работать с 5 группами вспышек (A/B/C/D/E), выбор из 16 радиоканалов и 10 000 цифровых идентификаторов (ID) позволяет избежать пересечения сигнала с другими фотографами, работающими неподалеку. Помимо автоматического TTL режима также доступны режимы М (ручной) и Multi («стробоскоп»), а также режим Gr, в котором каждая группа вспышек может работать в своем режиме: к примеру, группа А – в TTL, а группы B и C – в ручном. В ручном режиме также доступно управление зумом вспышки. Дальность действия составляет до 100 м (при отсутствии помех).

Версия YN560C-TX PRO для камер Canon оснащена лампой подсветки автофокуса, что значительно упрощает фокусировку в условиях недостаточной освещенности.

Трансмиттер YN560C-TX PRO оснащен USB портом, который позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку по мере выпуска новых версий.

Совместимые вспышки и приемники:

вспышки YN862C, YN968C, YN968N , YN968N II, YN685 (в режиме RF 603 Slave) – поддерживаются все функции*.

, YN968N II, YN685 (в режиме RF 603 Slave) – поддерживаются все функции*. вспышки YN200 – поддерживаются все функции, кроме зума.

вспышки YN560 III, YN560 IV, YN860 Li, YN720, YN660 – поддерживаются все функции, кроме TTL

IV, YN860 Li, YN720, YN660 – TTL ресиверы YN622С II / YN622N II (в режиме 560 RX, только группы A/B/C) – поддерживаются все функции*.

ресиверы RF605 серии – поддерживают только ручном режим (M)

ресиверы RF603 (II) и RF602-RX – поддерживают только режимы M и Gr

и Gr вспышки Canon и других производителей – совместимы только через ресиверы Yongnuo, не работают напрямую

* может потребоваться обновление прошивки

Характеристики: