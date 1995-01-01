Блок управления Yongnuo YN560C-TX PRO для Canon
Код товара : УТ-00072777
Артикул : YN560-TX Pro C
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Блок управления (передатчик, трансмиттер) позволяет синхронизировать срабатывание внешних вспышек, а также производить дистанционную настройку мощности и режима их срабатывания. Радиопередатчик YN560C-TX PRO является обновлением модели YN560-TX II: ключевыми нововведениями стали TTL режим и высокоскоростная синхронизация HSS до 1/8000 с (совместимые вспышки указаны ниже). Поскольку система использует синхронизацию по радиоканалу (2.4 ГГц), она может эффективно использоваться под открытым небом, также нет необходимости в соблюдении прямой линии видимости между трансмиттером и ресивером / вспышкой. Большой и четкий ЖК экран удобен в работе.
YN560C-TX PRO позволяет работать с 5 группами вспышек (A/B/C/D/E), выбор из 16 радиоканалов и 10 000 цифровых идентификаторов (ID) позволяет избежать пересечения сигнала с другими фотографами, работающими неподалеку. Помимо автоматического TTL режима также доступны режимы М (ручной) и Multi («стробоскоп»), а также режим Gr, в котором каждая группа вспышек может работать в своем режиме: к примеру, группа А – в TTL, а группы B и C – в ручном. В ручном режиме также доступно управление зумом вспышки. Дальность действия составляет до 100 м (при отсутствии помех).
Версия YN560C-TX PRO для камер Canon оснащена лампой подсветки автофокуса, что значительно упрощает фокусировку в условиях недостаточной освещенности.
Трансмиттер YN560C-TX PRO оснащен USB портом, который позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку по мере выпуска новых версий.
Совместимые вспышки и приемники:
- вспышки YN862C, YN968C, YN968N, YN968N II, YN685 (в режиме RF 603 Slave) – поддерживаются все функции*.
- вспышки YN200 – поддерживаются все функции, кроме зума.
- вспышки YN560 III, YN560IV, YN860 Li, YN720, YN660 – поддерживаются все функции, кроме TTL
- ресиверы YN622С II / YN622N II (в режиме 560 RX, только группы A/B/C) – поддерживаются все функции*.
- ресиверы RF605 серии – поддерживают только ручном режим (M)
- ресиверы RF603 (II) и RF602-RX – поддерживают только режимы M и Gr
- вспышки Canon и других производителей – совместимы только через ресиверы Yongnuo, не работают напрямую
* может потребоваться обновление прошивки
Характеристики:
- Эффективная дальность: 100 м (в условиях прямой видимости)
- Режимы работы: E-TTL / E-TTL II, ручной, Multi (стробоскоп), Gr
- Группы: 5 (A / B / C / D / E)
- Каналы: 16
- ID: 0000 - 9999
- Управление мощностью в ручном режиме: от 1/1 до 1/128 с шагом 1/3 EV
- Управление группами в TTL режиме: в соотношении от 8:1 до 1:8 с шагом 1/2 EV
- Частота срабатывания в режиме стробоскопа: 1 - 500 Гц
- Зум: 24-105 мм
- Источник питания: 2 батареи типа АА (щелочные или Ni-MH)
- Размеры: 67.7 х 66.7 х 81.3 мм
- Вес: 110 г (без батарей)