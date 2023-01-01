Описание

Новый объектив с популярным фокусным расстоянием 50 мм для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Линейный шаговый мотор DSM обеспечивает быструю и практически бесшумную автоматическую фокусировку. Достаточно сложная оптическая схема из 11 элементов в 8 группах, включая асферический и низкодисперсионный элементы, обеспечивает высокое качество изображения с хорошей резкостью и минимальным уровнем аберраций. Байонетное крепление защищено от проникновения пыли и влаги с помощью резинового уплотнительного воротничка. Функции 2 программируемых кнопок Fn можно назначить через меню камеры. Обновление прошивки выполняется посредством USB Type-C порта.

Хорошо подходит для портретной съемки и других сюжетов, требующих высокой светосилы и возможности свободно управлять глубиной резкости.