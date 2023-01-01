Объектив Yongnuo YN 50mm f/1.8 S DF DSM Sony FE
Код товара : УТ-00067678
Артикул : YN50mm F1.8S DF DSM
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Конструкция объектива
11 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
395 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Новый объектив с популярным фокусным расстоянием 50 мм для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Линейный шаговый мотор DSM обеспечивает быструю и практически бесшумную автоматическую фокусировку. Достаточно сложная оптическая схема из 11 элементов в 8 группах, включая асферический и низкодисперсионный элементы, обеспечивает высокое качество изображения с хорошей резкостью и минимальным уровнем аберраций. Байонетное крепление защищено от проникновения пыли и влаги с помощью резинового уплотнительного воротничка. Функции 2 программируемых кнопок Fn можно назначить через меню камеры. Обновление прошивки выполняется посредством USB Type-C порта.
Хорошо подходит для портретной съемки и других сюжетов, требующих высокой светосилы и возможности свободно управлять глубиной резкости.