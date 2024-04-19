Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 для Canon (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075105
Артикул : б/у-П72 К 2024-04-19
Причина уценки:
Потертости на корпусе, нет задней крышки
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140105
Тип объектива фикс
Класс объектива широкий угол
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии 2
Минимальное фокусное расстояние, мм 35
Крепление Canon EF
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( потертости на корпусе)
Комплектация: Крышка передняя
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in
Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения