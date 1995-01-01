Компактный и легкий объектив с высокой светосилой для APS-C камер – отличный выбор для поясных и ростовых портретов, портретов в окружении, уличной съемки (стрит), жанра, повседневной и travel-фотографии. Автофокус осуществляется с помощью тихого шагового привода DSM, плавно и точно. Современная оптическая схема, включающая 10 элементов в 8 группах, обеспечивает резкие и контрастные изображения. Как видно из графиков MTF, при движении от центра кадра к периферии резкость и контраст снижаются незначительно, даже на полностью открытой диафрагме.

Корпус объектива выполнен из пластика, но байонетное кольцо металлическое, предусмотрен резиновый уплотнитель для защиты от проникновения пыли и влаги внутрь камеры (объектив не является влагозащищенным). У основания объектива находится USB-C порт для обновления прошивок по мере выхода новых версий. Из органов управления имеется только переключатель режима фокусировки AF / MF и кольцо для ручного управления фокусом. Поскольку объектив распознается камерой, в режиме ручной фокусировки можно воспользоваться различными ассистентами, включая фирменные «клинья» Canon. Многослойное просветляющее покрытие и бленда, идущая в комплекте, защищают от возникновения нежелательных бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Верхний слой покрытия обладает водоотталкивающими и олеофобными свойствами: капли воды сбегают с линз без следа, а отпечатки пальцев и другие жировые загрязнения легко удаляются обычной мягкой салфеткой.

Благодаря доступной цене объектив отлично подойдет для начинающих фотографов и любителей с ограниченным бюжетом.

Обратите внимание: объектив устанавливается на камеру как обычно (совместите красные точки), а чтобы его снять, нужно нажать кнопку с иконкой замка на объективе, а не на камере.

Характеристики