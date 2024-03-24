Объектив Yongnuo YN 35 mm f/2 для Nikon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074393
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-24/02
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139393
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 2 мм
Макс. фокусное расстояние 35 мм
Кратность зума 17.5x
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Особенности автоматическая фокусировка
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 5
Число элементов 7
Размеры и вес
Диаметр 74 мм
Длина 59 мм
Вес 230 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 2K724154
Комплектация: передняя и задняя крышка.
Гарантия 90 дней.