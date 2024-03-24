Объектив Yongnuo YN 35 mm f/2 для Nikon (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074393 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-24/02

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Описание Код товара: 139393 Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 2 мм

Макс. фокусное расстояние 35 мм

Кратность зума 17.5x

Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м

Особенности автоматическая фокусировка

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 5

Число элементов 7

Размеры и вес

Диаметр 74 мм

Длина 59 мм

Вес 230 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 2K724154

Комплектация: передняя и задняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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