Описание

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-320 на 320 светодиодах, с возможностью регулировки мощности освещения, в т.ч. дистанционно с помощью пульта ДУ.

Особенности светодиодного осветителя Yongnuo YN-320:

Возможность управления мощностью освещения с помощь пульта дистанционного управления (дальность до 8 м). Данный пульт также позволяет управлять спуском затвора в камерах Canon, Nikon, Sony и Pentax, оснащенных инфракрасным датчиком.

Возможность управления мощностью освещения как в ручную, так и автоматически, с помощью встроенного датчика — при повышении яркости окружающего света осветитель снижает мощность и наоборот.

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-320 оснащен кнопкой «SOS» при нажатии которой прибор переходит в режим самостоятельной передачи светового сигнала международной системы оповещения о нужде в помощи «SOS International Distress Signal». Такая функция может помочь при возникновении чрезвычайных ситуациях во время путешествий, туристических походов.

Цветовая температура панели фиксированная: 5500К (дневной свет), но в комплекте идет оранжевый конверсионный светофильтр, который позволяет получить теплый свет как от ламп накаливания (3200К).

Встроенные шторки позволяют ограничить угол рассеивания света для создания точечных световых акцентов. Прибор смонтирован на кронштейне-лире, благодаря которому вы можете свободно регулировать угол наклона. Он может устанавливаться в стандартный башмак для аксессуаров, а также на винты 1/4" или 3/8".

Внимание! В комплект поставки не входит сетевой адаптер питания и аккумуляторная батарея. Прибор совместим с широко распространенными литиевыми аккумуляторами типа NP-F, которые можно приобрести отдельно.