Описание

Компактная светодиодная панель Yongnuo YN300 II LED может использоваться в башмаке камеры, на штативе или студийной стойке, а также просто в руках фотографа или его ассистента. На панели расположено 150 светодиодов с температурой 5500К и еще 150 светодиодов с температурой 3200К, что позволяет плавно регулировать температуру цвета и подстраиваться под другие источники света на локации. Цифровая регулировка яркости обеспечивает высокую точность и возможность дистанционного управления – инфракрасный пульт ДУ идет в комплекте. Индекс цветопередачи CRI составляет более 90.

Yongnuo YN300 II LED работает только от аккумулятора типа Sony NP-F, также возможна работа через фальш-батарею, которая будет подключаться к сети или другим источникам питания.

Шторки позволяют регулировать угол освещения, в комплекте также идут 4 светофильтра: матовый полупрозрачный (рассеиватель), оранжевый конверсионный (CTO), а также красный и синий.