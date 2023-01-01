Осветитель Yongnuo YN300 II LED, 18 Вт, 3200-5500К
Код товара : УТ-00045210
Артикул : YN-300II
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактная светодиодная панель Yongnuo YN300 II LED может использоваться в башмаке камеры, на штативе или студийной стойке, а также просто в руках фотографа или его ассистента. На панели расположено 150 светодиодов с температурой 5500К и еще 150 светодиодов с температурой 3200К, что позволяет плавно регулировать температуру цвета и подстраиваться под другие источники света на локации. Цифровая регулировка яркости обеспечивает высокую точность и возможность дистанционного управления – инфракрасный пульт ДУ идет в комплекте. Индекс цветопередачи CRI составляет более 90.
Yongnuo YN300 II LED работает только от аккумулятора типа Sony NP-F, также возможна работа через фальш-батарею, которая будет подключаться к сети или другим источникам питания.
Шторки позволяют регулировать угол освещения, в комплекте также идут 4 светофильтра: матовый полупрозрачный (рассеиватель), оранжевый конверсионный (CTO), а также красный и синий.