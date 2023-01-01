Равномерно освещайте ближайшие объекты с помощью макровспышки Yongnuo YN-24EX TTL для камер Sony, в которой используется конструкция с двойной головкой вспышки, которая крепится к передней части объектива, обеспечивая превосходный контроль над положением источника света и тем, как он будет светиться. предмет. Эта система обеспечивает охват 90° с возможностью поворота переходного кольца на 50° вверх и на 30° вниз. Эти головки также обладают превосходной мощностью: ведущее число 85 футов при ISO 100 для одной головки или 79 футов при ISO 100 при использовании обеих головок вспышки.