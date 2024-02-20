Осветитель Yongnuo YN-216 3200-5500K накамерный светодиодный (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073548
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
5-, минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Создает яркий постоянный свет, дает ровную и сильную заливку. Питание от 6 батареек или аккумуляторов формата АА, также возможна запитка от сети 220v. На горячий башмак фото или видеокамеры осветитель крепится с помощью кронштейна. Также конструктивно предусмотрена ножка-подставка для установки на какую либо поверхность или фотоштатив.
Характеристики:
мощность, W - 13
световой поток, LM - 2280
количество светодиодов - 216
цветовая температура, K - 3200-5500
эффективная дистанция, м - 5
фильтры в комплекте - белый, красный, синий, желтый
питание - от 6 батарей типа АА, от аккумуляторов типа Sony NP-F750/NP-F550/NP-F950/B/NP-F530/NP-F970/NP-F970/B/NP-F570/NP-F770/NP-F960/NP-F930/NP-F930/B/NP-F950/NP-F330 или от сети 220в
размеры, мм - 133х114х114
вес, г - 560
Адаптер YongNuo FJ-SW1202000E для питания от сети 220 В для данного осветителя приобретается отдельно.
Код товара: 138548
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : минимальные следы эксплуатации.
Комплектация: осветитель, светофильтры, лапка, коробка.
Гарантия 90 дней.