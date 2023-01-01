Вспышка Yongnuo YN-14EX II Macro для Sony
Код товара : УТ-00067674
Артикул : YN14EX II/S
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
18
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128 с шагом 1/3 EV
Время полной перезарядки, min (с)
3 с (полная мощность)
Питание
4 элемента типоразмера АА
Физические характеристики
Вес
920 г
Прочие особенности
Комплектация
вспышка, 4 установочных кольца (52, 58, 67, 72 мм), 4 пары цветных фильтров (белый, зеленый, оранжевый, красный), чехол
Описание
Одна из самых недорогих макро-вспышек с поддержкой автоматического (TTL) управления. Отличительной особенностью YN-14EX II являются цветные фильтры с магнитным креплением, в их числе оранжевый конверсионный для комбинирования с лампами накаливания, белый рассеивающий фильтр, а также красный и зеленый для создания необычных цветов. Вспышка поддерживает продвинутые функции, такие как коррекция автоматической экспозиции, синхронизация по второй шторке, блокировка экспозиции – управлять ими можно как через блок управления, так и черезЕсть пропорциональное управление мощностью правой и левой ламп в пределах 8:1 - 1:8.
В качестве питания используются 4 универсальные элемента типа АА, полная перезарядка занимает 3 с. Имеется порт для подключения внешнего блока питания и вход для синхрокабеля типа PC 2.5мм. Также имеется светодиодная подсветка для работы автофокуса (2 лампы).