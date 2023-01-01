Описание

Одна из самых недорогих макро-вспышек с поддержкой автоматического (TTL) управления. Отличительной особенностью YN-14EX II являются цветные фильтры с магнитным креплением, в их числе оранжевый конверсионный для комбинирования с лампами накаливания, белый рассеивающий фильтр, а также красный и зеленый для создания необычных цветов. Вспышка поддерживает продвинутые функции, такие как коррекция автоматической экспозиции, синхронизация по второй шторке, блокировка экспозиции – управлять ими можно как через блок управления, так и черезЕсть пропорциональное управление мощностью правой и левой ламп в пределах 8:1 - 1:8.

В качестве питания используются 4 универсальные элемента типа АА, полная перезарядка занимает 3 с. Имеется порт для подключения внешнего блока питания и вход для синхрокабеля типа PC 2.5мм. Также имеется светодиодная подсветка для работы автофокуса (2 лампы).