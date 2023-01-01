Осветитель кольцевой Yongnuo YN128, светодиодный, 1024 лм, 3200-5500 К
Код товара : УТ-00024007
Артикул : YN128*
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес
940 г
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Портативная кольцевая лампа обеспечивает мягкое бестеневое освещение при предметной съемке, а также приятные круглые блики в глазах при съемке селфи или видеоблогов. В комплекте идет гибкий настольный держатель. Посередине располагается держатель для телефона, позволяющий вести фото- или видеосъемку на телефон. Цветовая температура переключается между 3200 К (теплый свет) и 5500 К (дневной свет), яркость также регулируется.
YN128 работает от USB micro: его можно подключить к универсальному внешнему аккумулятору, или к зарядному устройству от вашего телефона (5 В, 2 А будет достаточно). Сетевой адаптер и / или аккумуляторы продаются отдельно.
Характеристики:
Источник света: 128 светодиодов
Угол освещения: 110°
Цвет: 3200 - 5500 К
CRI ≥ 95
Энергопотребление: 7.6 Вт
Яркость: 1024 люмен
Ресурс работы: 50 000 ч.
Питание: от USB
Размеры: 28.5 х 27.6 х 5.1 см
Вес: 940 г