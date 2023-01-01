Описание

Портативная кольцевая лампа обеспечивает мягкое бестеневое освещение при предметной съемке, а также приятные круглые блики в глазах при съемке селфи или видеоблогов. В комплекте идет гибкий настольный держатель. Посередине располагается держатель для телефона, позволяющий вести фото- или видеосъемку на телефон. Цветовая температура переключается между 3200 К (теплый свет) и 5500 К (дневной свет), яркость также регулируется.

YN128 работает от USB micro: его можно подключить к универсальному внешнему аккумулятору, или к зарядному устройству от вашего телефона (5 В, 2 А будет достаточно). Сетевой адаптер и / или аккумуляторы продаются отдельно.

Характеристики:

Источник света: 128 светодиодов

Угол освещения: 110°

Цвет: 3200 - 5500 К

CRI ≥ 95

Энергопотребление: 7.6 Вт

Яркость: 1024 люмен

Ресурс работы: 50 000 ч.

Питание: от USB

Размеры: 28.5 х 27.6 х 5.1 см

Вес: 940 г