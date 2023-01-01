Осветитель кольцевой Yongnuo YN128 II, светодиодный, 7 Вт, 3200-5500K
Код товара : УТ-00042243
Артикул : YN128 II*
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
7.6 Вт
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
1024
Угол освещения
110°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
питание через USB micro B порт, 5В 2А, сетевой адаптер не входит в комплект
Тип крепления
настольная подставка с гибкой ножкой, гнездо с резьбой 1/4"
Прочие характеристики
Вес
1016 г
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Настольный светодиодный осветитель диаметром 28 см может использоваться как фронтальный лицевой свет при съемке видео или как зеркало с подсветкой для нанесения макияжа. Диск управления позволяет регулировать яркость и температуру цвета (холоднее или теплее), также доступна дистанционная регулировка через приложение для телефона. Верхнюю половину диска занимает зеркало, телефон устанавливается по центру.
128 светодиодов располагаются под матовым рассеивателем, что создает эффект мягкого света. Благодаря кольцевой форме YN-128 II создает эффект мягкого заполняющего света, без теней на лице. Мощность осветителя 7.5 Вт – достаточно для использования на расстоянии около 1 - 1.5 м. Гибкая ножка позволяет точно отрегулировать положение осветителя.
Yongnuo YN-128 II работает с питанием от порта USB micro B, сетевой адаптер в комплект не входит. Вы можете использовать зарядное устройство для телефона (5В 2А), универсальный аккумулятор или порт USB 3.0 вашего ПК.