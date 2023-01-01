Описание

Настольный светодиодный осветитель диаметром 28 см может использоваться как фронтальный лицевой свет при съемке видео или как зеркало с подсветкой для нанесения макияжа. Диск управления позволяет регулировать яркость и температуру цвета (холоднее или теплее), также доступна дистанционная регулировка через приложение для телефона. Верхнюю половину диска занимает зеркало, телефон устанавливается по центру.

128 светодиодов располагаются под матовым рассеивателем, что создает эффект мягкого света. Благодаря кольцевой форме YN-128 II создает эффект мягкого заполняющего света, без теней на лице. Мощность осветителя 7.5 Вт – достаточно для использования на расстоянии около 1 - 1.5 м. Гибкая ножка позволяет точно отрегулировать положение осветителя.

Yongnuo YN-128 II работает с питанием от порта USB micro B, сетевой адаптер в комплект не входит. Вы можете использовать зарядное устройство для телефона (5В 2А), универсальный аккумулятор или порт USB 3.0 вашего ПК.