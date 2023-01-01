Описание

Самая яркая светодиодная панель Yongnuo на 2017 год, 9300 люмен соответствует яркости приблизительно 9 ламп накаливания мощностью 100 Вт. YN1200 LED может работать в качестве портативного источника света (от 4 аккумуляторов типа Sony NP-F, Yongnuo NP-F750 и их аналогов) или же в качестве стационарного источника света с питанием от бытовой электросети через адаптер. Панель потребляет всего 72 Вт в час. Панель обладает встроенным радиоприемником 2.4 ГГц, позволяющим дистанционно регулировать мощность: с помощью пульта ДУ, идущего в комплекте, или с помощью мобильного приложения на телефоне. Внимание: источники питания продаются отдельно.

Половина светодиодов панели имеют температуру 3200 К, другая половина - 5500 К. Используя их по отдельности или вместе можно плавно регулировать цветовую температуру панели, приводя ее в соответствие с температурой других источников света. В комплекте идет два желатиновых светофильтра для дополнительного изменения цветовой температуры. Также в комплекте идет рукоятка для съемки с рук или установки на студийную стойку, пульт ДУ для управления яркостью и цветовой температурой и инструкция. Аккумуляторы или сетевой адаптер продаются отдельно.

Технические характеристики:

Число светодиодов: 1200

Энергопотребление: 72 Вт

Максимальная яркость: 9300 лм (8000 лк)

Угол освещения: 55°

Регулировка яркости: 1% ~ 100%

Питание: от 4 аккумуляторов типа Sony NP-F, Yongnuo NP-F750 и аналогов (нет в комплекте); или от сети 220 В (адаптер 19В 5А. нет в комплекте)

Цветовая температура: 3200 - 5500К

Индекс цветопередачи CRI ≥ 95

Радиочастота приемника: 2.4 ГГц

Дальность действия ДУ: до 20 м

Размеры: 34.5 х 23 х 6.4 см

Вес: 1.68 кг