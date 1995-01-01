Описание

Большой и мощный светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой белого света, цветными RGB режимами и поддержкой мерцающих спецэффектов. Вытянутая форма («световая палка») позволяет комфортно держать его в руке, в комплекте также идет крепление-клипса, через которое его можно установить на штатив, осветительную стойку или другой держатель с винтом 1/4". Цветовая температура регулируется от 2000K до 10000K. Поддерживается дистанционное управление через мобильное приложение (на расстоянии до 15 м). Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия. Осветитель оснащен встроенным литиевым аккумулятором, одного заряда хватает более чем на 2 часа свечения при 100% яркости.

На поверхности панели YN100 Soft располагается 480 SMD светодиодов белого свечения, а также 140 RGB светодиодов. При этом максимальная выходная мощность для белого и цветного режимов одинаковая: 30 Вт.

Режим спецэффектов включает в себя 31 эффект, часть из них – мерцающие, часть – с плавными переливами света и еще часть – постоянного свечения.

В комплекте идут тканевые шторки, которые позволяют ограничить угол рассеивания света, сетевой адаптер и сумка для хранения и транспортировки прибора.