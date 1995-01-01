Осветитель Yongnuo YN100 Soft, 2000-10000К, RGB, 30 Вт
Код товара : УТ-00067052
Артикул : YN-100 SOFT New product
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
30 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Индекс CRI
95
Угол освещения
110°
Прочие характеристики
Вес
1375 г
Вес (брутто), г
1.300
Описание
Большой и мощный светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой белого света, цветными RGB режимами и поддержкой мерцающих спецэффектов. Вытянутая форма («световая палка») позволяет комфортно держать его в руке, в комплекте также идет крепление-клипса, через которое его можно установить на штатив, осветительную стойку или другой держатель с винтом 1/4". Цветовая температура регулируется от 2000K до 10000K. Поддерживается дистанционное управление через мобильное приложение (на расстоянии до 15 м). Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия. Осветитель оснащен встроенным литиевым аккумулятором, одного заряда хватает более чем на 2 часа свечения при 100% яркости.
На поверхности панели YN100 Soft располагается 480 SMD светодиодов белого свечения, а также 140 RGB светодиодов. При этом максимальная выходная мощность для белого и цветного режимов одинаковая: 30 Вт.
Режим спецэффектов включает в себя 31 эффект, часть из них – мерцающие, часть – с плавными переливами света и еще часть – постоянного свечения.
В комплекте идут тканевые шторки, которые позволяют ограничить угол рассеивания света, сетевой адаптер и сумка для хранения и транспортировки прибора.