Описание

Yongnuo Speedlite YN565EX для Nikon - это отличный выбор для фотографов, которые ищут надежный, мощнную вспышку для своих камер Nikon.

Speedlite YN-565EX от Yongnuo призвана обеспечить как начинающих, так и опытных фотографов освещением для достижения более высокого качества снимков. С ведущим числом вспышки, достигающим 58 метров, вы сможете получать достаточное света на значительном расстоянии от объекта съемки.

Вспышка поддерживает режимы TTL, M и MULTI, что обеспечивает гибкость в контроле. Модель YN-565EX оснащена автозумом, позволяющим легко изменять фокусное расстояние в диапазоне от 24 мм до 105 мм.

Конструкция вспышки предусматривает поворотную головку, позволяя наклонять ее от -7 до 90 градусов и вращать на 270 градусов для лучшего контроля освещения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: чехол, лапка, инструкция (english).

Гарантия 14 дней.