Вспышка Yongnuo Speedlite YN565EX для Nikon (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074121
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-15
Причина уценки:
Царапины и потёртости в корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Yongnuo Speedlite YN565EX для Nikon - это отличный выбор для фотографов, которые ищут надежный, мощнную вспышку для своих камер Nikon.
Speedlite YN-565EX от Yongnuo призвана обеспечить как начинающих, так и опытных фотографов освещением для достижения более высокого качества снимков. С ведущим числом вспышки, достигающим 58 метров, вы сможете получать достаточное света на значительном расстоянии от объекта съемки.
Вспышка поддерживает режимы TTL, M и MULTI, что обеспечивает гибкость в контроле. Модель YN-565EX оснащена автозумом, позволяющим легко изменять фокусное расстояние в диапазоне от 24 мм до 105 мм.
Конструкция вспышки предусматривает поворотную головку, позволяя наклонять ее от -7 до 90 градусов и вращать на 270 градусов для лучшего контроля освещения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: чехол, лапка, инструкция (english).
Гарантия 14 дней.