Вспышка Yongnuo Speedlite YN968EX-RT для Canon
Код товара : УТ-00016291
Артикул : YN968EX-RT
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
60
Коррекция вспышки
есть, +/- 3 EV
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128
Поворот головки
горизонтальный: 360° (+/- 270°), вертикальный: -7° - 150°
Зум головки
20 - 105 мм, 14 мм при использовании встроенной рассеивающей панели
Длительность импульса
1/200 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
прибл. 3 с (щелочные батарейки)
Питание
4 элемента типоразмера AA (щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы)
Минимальное количество срабатываний
100 - 1500 срабатываний
Физические характеристики
Вес
435 г (без питания)
Прочие особенности
Особые характеристики
светодиодная подсветка для видео: 300 люкс (1 м), 5500К (есть оранжевый фильтр 2700К)
Дата анонса
01.01.2016
Комплектация
подставка, чехол, оранжевый фильтр для светодиодной лампы, инструкция
Описание
Вспышка Yongnuo Speedlite YN968EX-RT - мощная портативная вспышка для камер Canon с поддержкой E-TTL I / II и возможностью дистанционного управления в ведущем или ведомом режиме по радиоканалу (до 5 групп вспышек, всего до 15 вспышек). Кроме того, в ведомом режиме возможно использование в TTL-режиме по оптическому каналу с ведущими вспышками Canon, Nikon или Yongnuo. Вспомогательная лампа постоянного света яркостью 300 люкс (1 м) помогает осветить объект съемки при видео или при предметной настольной съемке. Есть такие функции как высокоскоростная синхронизация и синхронизация по 2 шторке. Порт microUSB позволяет самостоятельно обновлять программное обеспечение вспышки для совместимости с новыми моделями камер, вспышек или блоков управления.
В ведомом оптическом TTL-режиме YN968EX-RT совместима с Yongnuo YN568EX II, Canon 580EX II, Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, встроенными вспышками камер Nikon. В радиорежиме может использоваться со вспышками Canon 600EX-RT, Yongnuo YN600EX-RT, блоками управления Canon ST-E3-RT или Yongnuo YN-E3-RT.
Наконец, со всеми остальными вспышками YN968EX-RT может работать в ручном режиме с синхронизацией по световой ловушке (вспышка или предвспышка). Для быстрой перезарядки можно использовать внешний батарейный блок.