Описание

Вспышка Yongnuo Speedlite YN968EX-RT - мощная портативная вспышка для камер Canon с поддержкой E-TTL I / II и возможностью дистанционного управления в ведущем или ведомом режиме по радиоканалу (до 5 групп вспышек, всего до 15 вспышек). Кроме того, в ведомом режиме возможно использование в TTL-режиме по оптическому каналу с ведущими вспышками Canon, Nikon или Yongnuo. Вспомогательная лампа постоянного света яркостью 300 люкс (1 м) помогает осветить объект съемки при видео или при предметной настольной съемке. Есть такие функции как высокоскоростная синхронизация и синхронизация по 2 шторке. Порт microUSB позволяет самостоятельно обновлять программное обеспечение вспышки для совместимости с новыми моделями камер, вспышек или блоков управления.

В ведомом оптическом TTL-режиме YN968EX-RT совместима с Yongnuo YN568EX II, Canon 580EX II, Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, встроенными вспышками камер Nikon. В радиорежиме может использоваться со вспышками Canon 600EX-RT, Yongnuo YN600EX-RT, блоками управления Canon ST-E3-RT или Yongnuo YN-E3-RT.

Наконец, со всеми остальными вспышками YN968EX-RT может работать в ручном режиме с синхронизацией по световой ловушке (вспышка или предвспышка). Для быстрой перезарядки можно использовать внешний батарейный блок.