Yongnuo YN685 – автоматическая i-TTL вспышка для камер Nikon, с поддержкой высокоскоростной синхронизации (HSS, до 1/8000 c), а также дистанционного управления по радиоканалу. Есть поворот и наклон головки, ручное или автоматическое управление зумом рефлектора, встроенная подсветка автофокуса. Из интерфейсов есть разъем PC для синхронизации по кабелю, а также от студийных радиосинхронизаторов, есть 3-контактный вход для внешнего батарейного блока. Обратите внимание, YN685 не поддерживает дистанционное TTL управление по оптическому каналу, от встроенной вспышки камеры или вспышек Nikon. В качестве ведущих могут использоваться следующие устройства Yongnuo: YN622N, YN622NII, YN622N-TX, YN660, YN560IV, YN560-TX, RF605, RF603II, RF603.