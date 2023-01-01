Вспышка Yongnuo YN685 для Nikon
Код товара : УТ-00024004
Артикул : YN685N
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
60
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128
Поворот головки
есть, в стороны на 180°, вверх до 90°, вниз до 7°
Зум головки
24 - 200 мм (авто, ручной)
Длительность импульса
1/200 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
2-3 с
Питание
4 элемента типоразмера АА
Физические характеристики
Вес
426 г (без элементов питания)
Прочие особенности
Комплектация
вспышка, подставка, тканевый чехол
Описание
Yongnuo YN685 – автоматическая i-TTL вспышка для камер Nikon, с поддержкой высокоскоростной синхронизации (HSS, до 1/8000 c), а также дистанционного управления по радиоканалу. Есть поворот и наклон головки, ручное или автоматическое управление зумом рефлектора, встроенная подсветка автофокуса. Из интерфейсов есть разъем PC для синхронизации по кабелю, а также от студийных радиосинхронизаторов, есть 3-контактный вход для внешнего батарейного блока. Обратите внимание, YN685 не поддерживает дистанционное TTL управление по оптическому каналу, от встроенной вспышки камеры или вспышек Nikon. В качестве ведущих могут использоваться следующие устройства Yongnuo: YN622N, YN622NII, YN622N-TX, YN660, YN560IV, YN560-TX, RF605, RF603II, RF603.