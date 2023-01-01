Вспышка Yongnuo YN568EX III, для Nikon
Код товара : УТ-00024003
Артикул : YN568EXIIIN
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128
Поворот головки
есть, в стороны на 135°, вверх до 90°, вниз до 7°
Зум головки
24 - 105 мм (авто, ручной)
Длительность импульса
1/200 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
2 - 4 с.
Питание
4 элемента типоразмера АА
Физические характеристики
Вес
350 г
Прочие особенности
Комплектация
вспышка, подставка, тканевый чехол
Описание
Yongnuo YN568EX III – недорогая автоматическая вспышка для Nikon с поддержкой TTL (автоматического управления мощностью) и HSS (высокоскоростной синхронизации). Может работать дистанционно в качестве ведомой вспышки от вспышек Yongnuo, Canon и Nikon, у которых есть ведущий режим по оптическому каналу. Также может срабатывать от 1 или 2 вспышки в ручном режиме. Инфракрасная лампа подсветки автофокуса помогает при съемке в затемненных условиях. Вспышка работает от 4 универсальных элементов типоразмера АА.
YN568EX III может работать как ведомое устройство под управлением YN600EX-RT II, YN568EX II, YN568EX III, 600EX (II)-RT, 580EX II, SB-910/900/800/700. Камеры Nikon с поддержкой CLS, Canon 7D / 70D / 700D и другие модели могут управлять вспышкой YN568EX III с помощью встроенной вспышки. Ведомая YN568EX III срабатывает в режиме TTL, M, MULTI.