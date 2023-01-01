Описание

Yongnuo YN568EX III – недорогая автоматическая вспышка для Nikon с поддержкой TTL (автоматического управления мощностью) и HSS (высокоскоростной синхронизации). Может работать дистанционно в качестве ведомой вспышки от вспышек Yongnuo, Canon и Nikon, у которых есть ведущий режим по оптическому каналу. Также может срабатывать от 1 или 2 вспышки в ручном режиме. Инфракрасная лампа подсветки автофокуса помогает при съемке в затемненных условиях. Вспышка работает от 4 универсальных элементов типоразмера АА.

YN568EX III может работать как ведомое устройство под управлением YN600EX-RT II, YN568EX II, YN568EX III, 600EX (II)-RT, 580EX II, SB-910/900/800/700. Камеры Nikon с поддержкой CLS, Canon 7D / 70D / 700D и другие модели могут управлять вспышкой YN568EX III с помощью встроенной вспышки. Ведомая YN568EX III срабатывает в режиме TTL, M, MULTI.