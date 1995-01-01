Сетевой адаптер Yongnuo для YN1200, YN900 II, YN760 (19V, 5A) (уцененный)
Код товара:УТ-00093010
Артикул:YNAC760 (у)
Товар не найден
Описание
Оригинальный сетевой адаптер для осветителей Yongnuo YN-760, YN-1200. Прибор представляет собой мощный блок питания, питающийся от сети. Рекомендован компанией Yongnuo для бесперебойного питания светодиодных осветителей. Благодаря сетевому адаптеру переменного тока, прибор может работать на максимальной яркости практически не прерываясь. Номинальная мощность 19В/5А. Выполнен из пластика черного цвета.