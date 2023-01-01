Описание

Радиосинхронизатор с поддержкой автоматического управления мощностью внешних вспышек (i-TTL). Может работать в качестве передающего и принимающего блока. Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с, брекетинг экспозиции, управление зумом, режим стробоскопа. i-TTL режим и прочие функции поддерживается с определенными вспышками Nikon и Yongnuo, со всеми остальными вспышками, включая студийные, может работать в режиме ручного управления: по центральному контакту или через PC-порт.

YN-622N II поддерживает до 3 групп вспышек в обычном режиме и до 6 групп в режиме «603-RX». Синхронизатор использует 7 каналов в диапазоне 2.4 ГГц.

При использовании только трансиверов YN-622N II (в качестве и ведущего, и ведомого блоков) все настройки выставляются через меню камеры, их диапазон зависит от программного обеспечения камеры. Помимо этого, YN-622N II совместим с ручным блоком управления YN560-TX и с TTL блоком управления YN622N-TX - при использовании с ними настройки можно выставлять на блоке, а не в меню камеры.

Полностью совместимые вспышки: Nikon SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, Yongnuo YN465N, YN467N, YN468N(II), YN560II, YN560III, YN565N, YN568N.

Вспышки Yongnuo для Canon и вспышки других производителей не поддерживают дистанционное управление через меню камеры и могут только срабатывать по центральному контакту, высокоскоростная синхронизация с ними недоступна. Все параметры необходимо задавать вручную через меню вспышки.

В режиме «603-RX» трансивер YN-622N II может работать в качестве приемника от блока управления YN560-TX, позволяя дистанционно управлять мощностью и зумом головки вспышек. Кроме того, в этом режиме YN-622N II также может принимать синхронизационный сигнал от RF603, RF603 II и RF605, однако в этом случае все настройки вспышки необходимо выставлять на ней самой вручную.

Технические характеристики:

Тип устройства: Беспроводной трансивер с рабочей частотой 2.4 ГГц

Рабочая дистанция: 100 м

Количество каналов: 7

Режимы вспышки: i-TTL, Ручной, Multi

Синхронизация: по 1 шторке, по 2 шторке, высокоскоростная

Группы: в режиме «622» - 3 группы (А/В/С); в режиме «603-RX» - 6 групп (A/B/C/D/E/F)

Максимальная скорость синхронизации: 1/8000 с.

Вход: Горячий башмак (TTL, центральный канал)

Выход: Горячий башмак, PC-порт

Интерфейс для обновления прошивки: Micro USB

Батареи: 2 батареи типа АА (поддержка перезаряжаемых 1.2 В аккумуляторов)

Продолжительность работы в режиме ожидания: 60 ч.

Размеры: 91.5 х 53,5 х 43 мм.

Вес: 89 г.

Комплектация: трансивер Yongnuo YN-622N II - 2 шт., инструкция, гарантийный талон.