Описание

Трансивер (приемо-передатчик, радиосинхронизатор) с поддержкой автоматического управления мощностью внешних вспышек (E-TTL II). Может работать в качестве передающего и принимающего блока. Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с, брекетинг экспозиции, управление зумом, режим стробоскопа. E-TTL режим и прочие функции поддерживается с определенными вспышками Canon и Yongnuo, со всеми остальными вспышками, включая студийные, может работать в режиме ручного управления: по центральному контакту или через PC-порт.

YN-622C II поддерживает до 3 групп вспышек в обычном режиме и до 6 групп в режиме «560-RX». Синхронизатор использует 7 каналов в диапазоне 2.4 ГГц.

При использовании только трансиверов YN-622C II (в качестве и ведущего, и ведомого блоков) все настройки выставляются через меню камеры, их диапазон зависит от программного обеспечения камеры. Помимо этого, YN-622C II совместим с ручным блоком управления YN560-TX и с TTL блоком управления YN622C-TX - при использовании с ними настройки можно выставлять на блоке, а не в меню камеры.

Полностью совместимые вспышки: Canon 600EX, 600EX-RT, 580EX II, 430EX II, 320EX, 270EX, 270EX II; Yongnuo YN600EX-RT, YN568EX, YN568EX II, YN565, YN565 II, YN468, YN468 II, YN467, YN467 II, YN465.

Вспышки Canon 430EX, 550EX, 580EX и прочие, включая вспышки Yongnuo для Nikon и вспышки других производителей не поддерживают дистанционное управление через меню камеры и могут только срабатывать по центральному контакту, высокоскоростная синхронизация с ними недоступна. Все параметры необходимо задавать вручную через меню вспышки.

В режиме «560-RX» трансивер YN-622C II может работать в качестве приемника от блока управления YN560-TX, позволяя дистанционно управлять мощностью и зумом головки вспышек.

YN-622C II не может срабатывать напрямую от вспышек типа Yongnuo YN-600EX-RT или Canon 600EX-RT, а также от блоков управления YN-E3-RT или Canon ST-E3-RT. Для этого вам понадобится трансивер YNE3-RX. Тем не менее, вы можете установить вспышку типа Yongnuo YN-600EX-RT в горячий башмак трансивера YN-622C II, установленного в башмак камеры.

YN-622C II также несовместим с простыми радиосинхронизаторами Yongnuo RF602, RF603 и RF603 II.

Технические характеристики:

Тип устройства: Беспроводной трансивер с рабочей частотой 2.4 ГГц

Рабочая дистанция: 100 м

Количество каналов: 7

Режимы вспышки: E-TTL / E-TTL II, Ручной, Multi

Синхронизация: по 1 шторке, по 2 шторке, высокоскоростная

Группы: в режиме «622» - 3 группы (А/В/С); в режиме «560-RX» - 6 групп (A/B/C/D/E/F)

Максимальная скорость синхронизации: 1/8000 с.

Вход: Горячий башмак (TTL, центральный канал)

Выход: Горячий башмак, PC-порт

Интерфейс для обновления прошивки: Micro USB

Батареи: 2 батареи типа АА (поддержка перезаряжаемых 1.2 В аккумуляторов)

Продолжительность работы в режиме ожидания: 60 ч.

Размеры: 91.5 х 53,5 х 43 мм.

Вес: 89 г.

Комплектация: трансивер Yongnuo YN-622C II - 2 шт., инструкция, гарантийный талон.