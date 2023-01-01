Осветитель Yongnuo LUX160 Kit, 3200-5600K, 180 Вт, Bowens
Код товара : УТ-00067056
Артикул : YNLUX160-KIT
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Индекс CRI
96
Угол освещения
110°
Байонет
Bowens
Прочие характеристики
Вес
5.3 кг
Вес (брутто), г
1.300
Описание
Yongnuo LUX160 – мощный светодиодный осветитель с круглым COB светодиодом, обеспечивающим естественное круглое световое пятно. Цветовая температура регулируется от 3200 до 5600К, что позволяет сбалансировать LUX160 с другими источниками света. Отметим высокую точность цветопередачи: CRI 96.
Интересной особенностью LUX160 является то, что задняя панель снимается с прибора и может использоваться как самостоятельный пульт дистанционного управления с крупным ЖК экраном. Для питания этого пульта необходимы 2 батарейки типа АА. Вы также можете использовать мобильное приложение для iOS и Android.
Байонет Bowens позволяет устанавливать различные световые модификаторы: рефлекторы, софтбоксы, линзы Френеля, прожекторные насадки и так далее. Прибор может работать как от сети 100-240 Вольт (сетевой адаптер в комплекте), так и от аккумуляторов типа V-Mount или Gold Mount с разъемом D-Tap, что обеспечивает отличную автономность.
Для подобных мощных приборов важно хорошее охлаждение: LUX160 оснащен качественным медным радиатором, который позволяет работать в полностью бесшумном режиме (с ограничением максимальной яркости) для съемки камерных сцен.
LUX160 устанавливается на крепление типа «лира», которое позволяет свободно регулировать угол наклона: при отсутствии насадок возможно вращение прибора на все 360°.
12 специальных мерцающих эффектов позволяют имитировать вспышки от фотоаппаратов, молнии, свет от телеэкрана, костра и так далее.
В комплект Yongnuo LUX160 Kit дополнительно к базовой комплектации включен 60-см параболический софтбокс с тканевыми сотами, набор для использования внешнего аккумулятора (сумка, ремень, кабель питания D-Tap), ремешок с карабином, а также большая сумка для всего комплекта.