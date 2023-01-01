Описание

Yongnuo LUX160 – мощный светодиодный осветитель с круглым COB светодиодом, обеспечивающим естественное круглое световое пятно. Цветовая температура регулируется от 3200 до 5600К, что позволяет сбалансировать LUX160 с другими источниками света. Отметим высокую точность цветопередачи: CRI 96.

Интересной особенностью LUX160 является то, что задняя панель снимается с прибора и может использоваться как самостоятельный пульт дистанционного управления с крупным ЖК экраном. Для питания этого пульта необходимы 2 батарейки типа АА. Вы также можете использовать мобильное приложение для iOS и Android.

Байонет Bowens позволяет устанавливать различные световые модификаторы: рефлекторы, софтбоксы, линзы Френеля, прожекторные насадки и так далее. Прибор может работать как от сети 100-240 Вольт (сетевой адаптер в комплекте), так и от аккумуляторов типа V-Mount или Gold Mount с разъемом D-Tap, что обеспечивает отличную автономность.

Для подобных мощных приборов важно хорошее охлаждение: LUX160 оснащен качественным медным радиатором, который позволяет работать в полностью бесшумном режиме (с ограничением максимальной яркости) для съемки камерных сцен.

LUX160 устанавливается на крепление типа «лира», которое позволяет свободно регулировать угол наклона: при отсутствии насадок возможно вращение прибора на все 360°.

12 специальных мерцающих эффектов позволяют имитировать вспышки от фотоаппаратов, молнии, свет от телеэкрана, костра и так далее.

В комплект Yongnuo LUX160 Kit дополнительно к базовой комплектации включен 60-см параболический софтбокс с тканевыми сотами, набор для использования внешнего аккумулятора (сумка, ремень, кабель питания D-Tap), ремешок с карабином, а также большая сумка для всего комплекта.