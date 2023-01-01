Моноблок Yongnuo LUX 160, 180 Вт, 3200-5600K, V-mount, светодиодный
Код товара : УТ-00071721
Артикул : LUX160 3200-5600K
30 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Yongnuo 1 год
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Описание
Мощный современный свет Компактный, эргономичный осветитель с мощностью в 180 Вт. Станет отличным дополнением студии за счёт небольших габаритов при отличных характеристиках. Для особых видеоэффектов вы сможете использовать один из 12 FX режимов. Bowens Конструкция имеет байонет Bowens, благодаря чему осветитель совместим со светоформирующими насадками из огромного ассортимента. Лёгкое позиционирование Аппарат легко закрепить на стандартную стойку 5/8", а широкий кронштейн позволяет вращать моноблок на все 360°, выбираю любой угол для освещения. Активное охлаждение Алюминиевый корпус и активное охлаждение обеспечивают безопасную продолжительную работу. Дистанционное управление Уникальной возможностью LUX160 является возможность отсоединить блок управления от корпуса, в результате чего он станет дистанционным пультом. Полноценный дисплей поможет настроить параметры и выбрать режим работы. Также доступно управление прибором с мобильного приложения на расстоянии до 50 метров.