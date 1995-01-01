Тип света светодиодный моноблок

Мощность 150 Вт

Освещенность (на 1 м, 5600К) без рефлектора: 5300 лк, с рефлектором: 18 000 лк

Световой поток 19950 лм

Цветовая температура при мощности до 120К: 2700-6500К, при мощности 120-150 Вт 3200-5600К

Индекс CRI 95

Регулировка мощности 1-100%, плавная

Дистанционное управление по Bluetooth через мобильное приложение - до 50 м, через пульт ДУ (не входит в комплект) до 100 м