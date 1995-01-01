Осветитель Yongnuo YN150 Kit, 3200-5600K, 150 Вт, с рукояткой и сетевым адаптером, mini Bowens
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Характеристики
Описание
Yongnuo YN150 – это высокомощный осветитель-моноблок с байонетом mini Bowens и возможностью регулировки цветовой температуры. Устройство при этом очень компактно: оно представляет собой небольшой «кубик», который легко ложится в руку и помещается в стандартную ячейку для объектива в вашей фотосумке или фоторюкзаке. Вес осветителя составляет всего 550 г, поэтому он легко может использоваться с рук. В версии Kit идет жесткий рефлектор, силиконовый купольный рассеиватель, батарейная ручка для 2 аккумуляторов типа NP-F (при работе от батарей мощность ограничена: 60 Вт), сетевой адаптер и дорожный кейс.
Регулировка температуры позволяет делать свет теплым, нейтральным или холодным, в зависимости от снимаемого сюжета. Для настроек можно использовать диск и клавиши, расположенные сбоку, или же бесплатное мобильное приложение от Yongnuo – по Bluetooth можно управлять с расстояния до 50 метров. Приложение также обладает такой функцией как «музыкальный режим» и дает возможность настроить свои собственные спецэффекты. Предустановленных эффектов в этом приборе 12.
Байонет mini Bowens позволяет устанавливать различные насадки для контроля за светом: жесткие рефлекторы, шторки, смягчающие софтбоксы, проекционные насадки с масками гобо и так далее. В продаже также легко найти адаптеры на полноразмерное крепление Bowens, которое сюда просто не поместилось – с таким адаптером выбор насадок вырастет еще в несколько раз.
В целом Yongnuo YN150 – это очень компактный и мощный осветитель, который можно использовать как в студии, так и при выездной съемке. Доступная цена дает возможность с легкостью оборудовать профессиональную студию с 3-4 подобными приборами.
Характеристики
- Тип света: светодиодный моноблок
- Мощность: 150 Вт
- Освещенность: (на 1 м, 5600К) без рефлектора: 5300 лк, с рефлектором: 18 000 лк
- Световой поток: 19950 лм
- Цветовая температура: при мощности до 120К: 2700-6500К, при мощности 120-150 Вт 3200-5600К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 1-100%, плавная
- Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение - до 50 м, через пульт ДУ (не входит в комплект) до 100 м
- Работа от аккумулятора: через батарейную рукоятку (в комплекте) – 2 аккумулятора типа NP-F (60 Вт макс.)
- Работа от сети: вход DC in 5521 24В 6.25А, сетевой адаптер в комплекте
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: mini Bowens
- Тип крепления: штативное гнездо 1/4"
- Вес: 550 г
- Размеры: 12.2 х 8.8 х 8.8 см
- Особые характеристики: 12 спецэффектов
- Комплектация: осветитель, жесткий рефлектор, силиконовый купольный рассеиватель, батарейная ручка для 2 аккумуляторов типа NP-F, сетевой адаптер и дорожный кейс.
- Страна производства: Китай