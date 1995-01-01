Осветитель Yongnuo YNLUX100 RGB Kit, 2000-10000К, 120 Вт, Bowens
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Описание
Yongnuo YNLUX100 RGB – мощный полноцветный RGB осветитель в очень компактном корпусе. Устройство представляет собой небольшой «кубик» с гранями 12 см, который легко ложится в руку и помещается в стандартную ячейку для объектива в вашей фотосумке или фоторюкзаке. В версии Kit идет жесткий рефлектор, батарейная ручка для 2 аккумуляторов типа NP-F (с батареями мощность ограничивается до 60 Вт) и сетевой адаптер с кабелем питания. При весе всего 1 кг этим прибором легко пользоваться с рук. Его также можно закрепить на штативы, стойки, держать на специальной удочке и так далее: на самом приборе расположено штативное гнездо 1/4", на батарейной ручке – гнездо по стандартные студийные шпиготы 5/8" (16 мм).
Регулировка цветовой температуры в пределах от 2000 до 10 000К позволяет делать свет теплым, нейтральным или очень холодным, в зависимости от вашего замысла. Для настроек можно пользоваться диском и клавишами, расположенными сбоку, или же бесплатным мобильным приложением от Yongnuo, которое работает по Bluetooth на расстоянии до 50 метров. Приложение также обладает такой функцией как «музыкальный режим» и дает возможность настроить свои собственные спецэффекты. Предустановленных эффектов в этом приборе 30, они включают имитацию сигналов спецтранспорта, фейерверк, свет от сварочного аппарата, телеэкрана, испорченной лампы, вспышек фотоаппаратов и так далее. Вся текущая информация отображается на монохромном дисплее.
Байонет Bowens совместим с огромным количеством световых модификаторов от десятков производителей: жесткие рефлекторы, линзы Френеля, шторки, софтбоксы всех типов, проекционные насадки с масками гобо и так далее. Какой бы свет вам ни был нужен – мягкий, жесткий, сфокусированный, – все это можно получить без проблем.
В целом YNLUX100 RGB – это очень компактный и мощный осветитель, который можно использовать как в студии, так и при выездной съемке. Прекрасное соотношение цена / качество как для оборудования собственной студии, так и для выездной работы. Может использоваться и в фотографии, и при записи видеосюжетов, а также для стримов. Простой белый свет или творческое цветное освещение – он умеет все.
Характеристики
- Тип света: светодиодный моноблок
- Мощность: стандартный режим: 60 Вт, Enhanced Mode: 120 Вт
- Освещенность: 1 м, при 5600К: открытая лампа: 4280 лк, с рефлектором: 14000 лк; зеленый: 1020 / 1950 лк, красный: 600 / 1100 лк, синий: 397 / 863 лк
- Цветовая температура: 2700К ~ 10 000К
- Индекс CRI: 96+
- Регулировка мощности: есть, 1-100%, плавная
- Угол освещения: 110° (без рефлектора)
- Дистанционное управление: по Bluetooth, приложение Yongnuo, до 50 м
- Работа от аккумулятора: в комплекте батарейная ручка для 2 аккумуляторов типа NP-F (мощность 60 Вт. макс.), отдельно продается ручка под батареи V-Mount
- Работа от сети: вход DC In 5521, 19В 6.5А мин., сетевой адаптер в комплекте
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: штативное гнездо 1/4" + адаптер на стойку 5/8"
- Вес: 1 кг (без питания)
- Размеры: 12 х 12.5 х 12.5 см
- Размер упаковки: 43 х 32.5 х 20 см
- Комплектация: осветитель, сетевой адаптер + кабель питания, рукоятка для батарей NP-F, рефлектор
- Страна производства: Китай