Yongnuo YNLUX100 RGB – мощный полноцветный RGB осветитель в очень компактном корпусе. Устройство представляет собой небольшой «кубик» с гранями 12 см, который легко ложится в руку и помещается в стандартную ячейку для объектива в вашей фотосумке или фоторюкзаке. В версии Kit идет жесткий рефлектор, батарейная ручка для 2 аккумуляторов типа NP-F (с батареями мощность ограничивается до 60 Вт) и сетевой адаптер с кабелем питания. При весе всего 1 кг этим прибором легко пользоваться с рук. Его также можно закрепить на штативы, стойки, держать на специальной удочке и так далее: на самом приборе расположено штативное гнездо 1/4", на батарейной ручке – гнездо по стандартные студийные шпиготы 5/8" (16 мм).

Регулировка цветовой температуры в пределах от 2000 до 10 000К позволяет делать свет теплым, нейтральным или очень холодным, в зависимости от вашего замысла. Для настроек можно пользоваться диском и клавишами, расположенными сбоку, или же бесплатным мобильным приложением от Yongnuo, которое работает по Bluetooth на расстоянии до 50 метров. Приложение также обладает такой функцией как «музыкальный режим» и дает возможность настроить свои собственные спецэффекты. Предустановленных эффектов в этом приборе 30, они включают имитацию сигналов спецтранспорта, фейерверк, свет от сварочного аппарата, телеэкрана, испорченной лампы, вспышек фотоаппаратов и так далее. Вся текущая информация отображается на монохромном дисплее.

Байонет Bowens совместим с огромным количеством световых модификаторов от десятков производителей: жесткие рефлекторы, линзы Френеля, шторки, софтбоксы всех типов, проекционные насадки с масками гобо и так далее. Какой бы свет вам ни был нужен – мягкий, жесткий, сфокусированный, – все это можно получить без проблем.

В целом YNLUX100 RGB – это очень компактный и мощный осветитель, который можно использовать как в студии, так и при выездной съемке. Прекрасное соотношение цена / качество как для оборудования собственной студии, так и для выездной работы. Может использоваться и в фотографии, и при записи видеосюжетов, а также для стримов. Простой белый свет или творческое цветное освещение – он умеет все.

Характеристики