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Аккумулятор Yongnuo FB-NP-F970-B, 6600 мАч (уцененный)

Код товара:УТ-00080178
Артикул:FB-NP-F970-B (у)

Товар не найден

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Описание

Аккумулятор для LED-осветителей и видеокамер Yongnuo NP-F970 – это современная Li-ion батарея повышенной емкости, которая обеспечит надежную и стабильную работу. Аккумулятор Yongnuo NP-F970 обладает высокой энергетической плотностью, низким саморазрядом, она сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие «эффекта памяти» и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам.

Напряжение: 7.4В
Емкость: 6600 мАч