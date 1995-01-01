Аккумулятор Yongnuo FB-NP-F970-B, 6600 мАч (уцененный)



Код товара: УТ-00080178 Артикул: FB-NP-F970-B (у) Код товара: УТ-00080178 Артикул: FB-NP-F970-B (у) Аккумулятор для LED-осветителей и видеокамер Yongnuo NP-F970 – это современная Li-ion батарея повышенной емкости, которая обеспечит надежную и стабильную работу. Аккумулятор Yongnuo NP-F970 обладает высокой энергетической плотностью, низким саморазрядом, она сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие «эффекта памяти» и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам. Товар не найден Задать вопрос Описание Аккумулятор для LED-осветителей и видеокамер Yongnuo NP-F970 – это современная Li-ion батарея повышенной емкости, которая обеспечит надежную и стабильную работу. Аккумулятор Yongnuo NP-F970 обладает высокой энергетической плотностью, низким саморазрядом, она сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие «эффекта памяти» и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам. Напряжение: 7.4В

Емкость: 6600 мАч Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.