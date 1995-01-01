Аккумулятор Yongnuo FB-NP-F970-B, 6600 мАч (уцененный)
Код товара:УТ-00080178
Артикул:FB-NP-F970-B (у)
Товар не найден
Описание
Аккумулятор для LED-осветителей и видеокамер Yongnuo NP-F970 – это современная Li-ion батарея повышенной емкости, которая обеспечит надежную и стабильную работу. Аккумулятор Yongnuo NP-F970 обладает высокой энергетической плотностью, низким саморазрядом, она сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие «эффекта памяти» и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам.
Напряжение: 7.4В
Емкость: 6600 мАч