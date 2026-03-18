Объектив Yongnuo AF 50mm f/1.8 Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00092342
Артикул:б/у-РнД К 2026-03-18/6
Код товара:УТ-00092342
Артикул:б/у-РнД К 2026-03-18/6
Объектив, системаNikon F
Тип б/у товараОбъективы
Код товара:157342
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе, царапинки на передней линзе.
Пробег:
S/n: 049883
Комплектация: Объектив, передняя крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе, царапинки на передней линзе.
Пробег:
S/n: 049883
Комплектация: Объектив, передняя крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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