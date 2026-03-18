Объектив Yongnuo AF 50mm f/1.8 Nikon F (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00092342 Артикул: б/у-РнД К 2026-03-18/6 Код товара: УТ-00092342 Артикул: б/у-РнД К 2026-03-18/6 Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара:157342 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе, царапинки на передней линзе.

Пробег:

S/n: 049883

Комплектация: Объектив, передняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon F Тип б/у товара Объективы Описание Код товара:157342 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе, царапинки на передней линзе.

Пробег:

S/n: 049883

Комплектация: Объектив, передняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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