Описание

Недорогой автофокусный объектив Yongnuo 35mm f/2.0 для зеркальных камер Nikon. Благодаря встроенному микромотору объектив может полноценно использоваться с младшими зеркальными камерами Nikon, у которых отсутствует «отверточный» привод автофокуса. Он использует классическую схему оптики («двойной объектив Гаусса») без каких-либо специальных элементов, поэтому обладает всеми недостатками старой оптики: хроматические аберрации (цветная кайма у контрастных объектов) заметны достаточно сильно, а резкость при съемке с открытой диафрагмой находится на невысоком уровне даже по центру, как можно видеть из MTF графиков (при закрытии диафрагмы резкость существенно улучшается).

Скорость работы автофокуса также нельзя назвать впечатляющей – объективы Nikon с AF-S мотором работают быстрее. Тем не менее, объектив обладает достаточно приятным рисунком (боке), поэтому его можно рекомендовать в качестве бюджетного портретного объектива для начинающих фотографов, снимающих на APS-C камеры Nikon (в особенности для пользователей начальных серий, у которых нет «отвертки»). Для портретов обычно не требуется звенящая резкость – наоборот, мягкий объектив позволяет скрыть поры и дефекты кожи, – а хорошая светосила позволит свободно управлять глубиной резкости, при необходимости размывая задний план. Объектив также подойдет для натюрмортов и повседневной («casual») фотографии. С учетом кроп-фактора вы получите классический 50-мм объектив, не нанося большого урона своему бюджету.