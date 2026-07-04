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Объектив Yongnuo 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-) (б/у)

  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
  • 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095209
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-07-04/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
S/n: 4007633
Комплектация: объектив, задняя крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.