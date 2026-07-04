Объектив Yongnuo 85mm f/1.8S DF DSM E-Mount- с.н. 4007633 (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095209 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-07-04/3 Код товара: УТ-00095209 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-07-04/3 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

S/n: 4007633

Комплектация: объектив, задняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

S/n: 4007633

Комплектация: объектив, задняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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