Yongnuo 85mm f/1.8 DF DSM – это вторая, усовершенствованная версия объектива. Корпус стал металлическим, добавлено резиновое уплотнительное кольцо, защищающее от попадания в камеру пыли и влаги, улучшено просветляющее покрытие: меньше бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Оптическая схема не менялась, поэтому можно использовать отзывы на первую модель, которую протестировали многие уважаемые ресурсы.

Объектив очень резок по центру даже на открытой диафрагме, по мере движения к краям изображение становится мягче, но для портретного объектива это не должно представлять большой проблемы, ведь основной объект в классическом портрете располагается в центральном круге. Наивысшая резкость достигается примерно при f/4-f/5.6. Эксперты отмечают умеренную дисторсию (порядка 1.5%, подушкообразная), небольшое виньетирование (между 1 и 2 ступенями) и прекрасное качество боке (размытия фона). Единственным существенным недостатком можно назвать хроматические аберрации, которые отсутствуют в центре, но зато сильно заметны на периферии кадра. При этом они не лечатся диафрагмированием, поэтому кадр желательно контролировать, не располагать по краям блестящие объекты.

К работе автофокуса нет никаких претензий: объектив фокусируется быстро, уверенно, без рыскания – как при фото-, так и при видеосъемке. На корпусе расположен обязательный минимум элементов: переключатель AF/MF, программируемая кнопка и кольцо фокусировки.

Доступная цена делает Yongnuo 85mm f/1.8 DF DSM прекрасным выбором для фотографов-любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Он покрывает полный кадр и прекрасно подходит для таких сюжетов как портретная, предметная съемка и так далее.

Характеристики