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Объектив Yongnuo 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл

  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
  • 85mm f/1.8 DF DSM для Sony, металл
Код товара:УТ-00088425
Артикул:85F1.8S DF DSM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Yongnuo 85mm f/1.8 DF DSM – это вторая, усовершенствованная версия объектива. Корпус стал металлическим, добавлено резиновое уплотнительное кольцо, защищающее от попадания в камеру пыли и влаги, улучшено просветляющее покрытие: меньше бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Оптическая схема не менялась, поэтому можно использовать отзывы на первую модель, которую протестировали многие уважаемые ресурсы.

Объектив очень резок по центру даже на открытой диафрагме, по мере движения к краям изображение становится мягче, но для портретного объектива это не должно представлять большой проблемы, ведь основной объект в классическом портрете располагается в центральном круге. Наивысшая резкость достигается примерно при f/4-f/5.6. Эксперты отмечают умеренную дисторсию (порядка 1.5%, подушкообразная), небольшое виньетирование (между 1 и 2 ступенями) и прекрасное качество боке (размытия фона). Единственным существенным недостатком можно назвать хроматические аберрации, которые отсутствуют в центре, но зато сильно заметны на периферии кадра. При этом они не лечатся диафрагмированием, поэтому кадр желательно контролировать, не располагать по краям блестящие объекты.

К работе автофокуса нет никаких претензий: объектив фокусируется быстро, уверенно, без рыскания – как при фото-, так и при видеосъемке. На корпусе расположен обязательный минимум элементов: переключатель AF/MF, программируемая кнопка и кольцо фокусировки.

Доступная цена делает Yongnuo 85mm f/1.8 DF DSM прекрасным выбором для фотографов-любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Он покрывает полный кадр и прекрасно подходит для таких сюжетов как портретная, предметная съемка и так далее.

Характеристики

  • Байонет: Sony E (35 мм)
  • Фокусное расстояние: 85 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.8
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.8 м
  • Угол поля зрения: 28.8° (диагональный)
  • Конструкция объектива: 9 элементов в 8 группах, из них 1 низкодисперсионный (ED) и 1 с высоким коэффициентом рефракции (HR)
  • Диаметр светофильтра: 58 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Вес: 346 г
  • Размеры: 67 х 88 мм
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда
  • Страна производства: Китай