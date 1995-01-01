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Объектив Yongnuo 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)

  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
  • 50mm f/1.8 Z DA DSM Nikon Z (APS-C)
Код товара:УТ-00095595
Артикул:YN50mm F1.8Z DA DSM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Yongnuo YN 50mm f/1.8 Z DA DSM – это компактный, легкий и доступный объектив для камер Nikon Z формата APS-C. С учетом кроп-фактора фокусное расстояние составляет 75 мм, что делает его хорошим выбором для портретной съемки и других сюжетов, требующих качественного размытия заднего плана. Объектив обладает хорошей резкостью и обеспечивает достаточно приятное боке. Фокусировочный мотор типа DSM работает бесшумно и быстро (характер фокусировки в значительной степени зависит от модели камеры и версии программного обеспечения).

Объектив выполнен в пластиковом корпусе с металлическим байонетом, из органов управления присутствует только кольцо для ручной фокусировки, все остальные параметры настраиваются через камеру. USB-C порт позволяет пользователям самостоятельно обновлять версию прошивки, которые выходят достаточно часто.

Характеристики

  • Байонет: Nikon Z
  • Фокусное расстояние: 50 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.8
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м
  • Угол поля зрения: 30.4°
  • Конструкция объектива: 8 элементов в 7 группах, из них 1 с низкой дисперсией
  • Диаметр светофильтра: 49 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Вес: 148 г
  • Размеры: 64 х 58 мм
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда
  • Страна производства: Китай