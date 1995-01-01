Yongnuo 50mm f/1.8 S DF DSM – автофокусный полнокадровый объектив для камер Sony Alpha, использующий современную оптическую схему: 11 элементов в 8 группах, включая 1 асферический и 1 низкодисперсионный. Это обеспечивает высокое качество изображения как в центре, так и на периферии кадра даже при съемке с полностью открытой диафрагмой. Шаговый DSM мотор обеспечивает тихий, практически бесшумный автофокус с достаточно высокой скоростью и точностью – при съемке на современные камеры Sony он легко попадает по движущимся объектам, в том числе в режиме серийной съемки.

Резкость и контраст высоки уже на f/1.8, а если вам нужна «звенящая резкость», то достаточно прикрыть диафрагму на 1-2 ступени, до f/2.8-f/4. На открытой диафрагме также заметно виньетирование (затемнение в углах кадра), которое пропадает при том же диафрагмировании. Дисторсия практически отсутствует (можно заметить только на тестовых таблицах), хроматические аберрации (каемки ложных цветов) также хорошо исправлены. Как многолинзовый объектив, 50mm f/1.8 S DF DSM не очень хорошо справляется с ярким контровым светом – рекомендуется использовать бленду, которая идет в комплекте. Боке (размытие фона) очень приятное, мягкое, благодаря 9-лепестковой скругленной диафрагме блики сохраняют свою форму округлой при диафрагмировании.

Корпус объектива выполнен из алюминиевого сплава, байонетное крепление – из хромированной латуни. Оно защищено от проникновения пыли и влаги резиновым уплотнителем. Из органов управления присутствует переключатель AF / MF, две кнопки Fn (функция задается через меню камеры) и широкое кольцо ручной фокусировки. USB-C порт дает возможность загружать новые версии программного обеспечения по мере их выхода (объектив выпущен в 2021 году, на осень 2026 обновления продолжают выпускаться). Объектив не самый маленький, но достаточно компактен и легок для полнокадровой оптики.

В целом Yongnuo 50mm f/1.8 S DF DSM демонстрирует отличное соотношение цены и качества, его можно смело рекомендовать любителям и профессионалам с ограниченным бюджетом для широкого спектра сюжетов.

Обратите внимание: объектив несовместим с камерами Sony NEX.

Характеристики