Yongnuo 50mm f/1.8 R DF – один из первых неоригинальных автофокусных объективов для системы Canon EOS R, покрывающих полный кадр. Объектив использует современную оптическую схему: 10 элементов в 6 группах, включая 1 низкодисперсионный (LD), 1 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 4 элемента с высокой рефракцией. Это обеспечивает высокое качество изображения как в центре, так и на периферии кадра даже при съемке с полностью открытой диафрагмой. Как можно видеть из графика MTF, при диафрагмировании до f/8 немного выравниваются самые края кадра, в то время как резкость в центре изначально отличная. Шаговый DSM мотор обеспечивает тихий, практически бесшумный автофокус с достаточно высокой скоростью и точностью – при съемке на современные камеры Canon он легко попадает по движущимся объектам, в том числе в режиме серийной съемки.

Корпус объектива выполнен из алюминиевого сплава, байонетное крепление – из хромированной латуни. Оно защищено от проникновения пыли и влаги резиновым уплотнителем. Чтобы обойти патентные ограничения Canon, Yongnuo пришлось пойти на ряд хитростей: во-первых, количество электронных контактов снижено с 12 до 9, а сама контактная группа сделана подвижной. Кроме того, чтобы снять объектив с камеры, нужно нажимать не кнопку на фотоаппарате, а кнопку с замком на самом объективе. Как вы понимаете, технически это не совсем RF байонет, разрешение на копирование которого Canon пока не дает, но самое интересное, что все работает – и автофокус, и автоэкспозиция. Автофокус работает не очень быстро (примерно как и у RF50/1.8), но если ваш объект не двигается на высокой скорости, то он попадает.

Из органов управления присутствует переключатель AF / MF и широкое кольцо ручной фокусировки. USB-C порт дает возможность загружать новые версии программного обеспечения по мере их выхода (объектив выпущен в 2025 году, на осень 2026 обновления продолжают выпускаться). Объектив очень легкий – менее 300 г, и достаточно компактный (хотя и немного крупнее классического RF 50mm f/1.8 STM).

Из аберраций имеется виньетирование (затемнение краев) на открытой диафрагме, дисторсия – очень незначительная. Более заметны хроматические аберрации (каемки из ложных цветов). Для коррекции аберраций на этапе постобработки можно скачать официальный профиль объектива для фоторедакторов (Adobe Photoshop, Lightroom и др.). Боке (размытие фона) очень приятное и мягкое, без «нервозности».

В целом Yongnuo 50mm f/1.8 R DF демонстрирует отличное соотношение цены и качества. Более того, по качеству изображения он превосходит оригинальный RF 50mm f/1.8 STM, поскольку использует современную оптическую схему, в то время как родной объектив Canon базируется на схеме тепа Планар (или «двойной объектив Гаусса») вековой давности. Yongnuo 50mm f/1.8 R DF можно смело рекомендовать как любителям, так и профессионалам с ограниченным бюджетом для широкого спектра сюжетов.

Характеристики