Yongnuo 50mm f/1.8 – объектив для зеркальных камер Nikon F. Он покрывает полный кадр и имеет встроенный мотор фокусировки DC, что позволяет пользоваться автофокусом на камерах начального уровня, не имеющих так называемой «отвертки». Внешне объектив копирует оригинальный Nikkor AF-S 50mm f/1.8G, но оптическая схема взята у более раннего Nikkor AF 50mm f/1.8D: 6 элементов в 5 группах, без использования асфериков и других специальных линз, – классический тип «двойного объектива Гаусса» или «Планара», подобные симметричные схемы применялись еще в начале 20 века. Объектив выдает характерный ретро-рисунок с относительно резким центром и мягкими краями изображения, резкость в которых появляется ближе к f/8. Впрочем, на APS-C камерах самые мягкие части оказываются отрезаны самим форматом матрицы.

Хроматические аберрации присутствуют, но на довольно низком уровне, заметной геометрической дисторсии у объектива нет (что неудивительно для классических «полтинников»). Многослойное просветления и глубокое расположение передней линзы, формирующее своеобразную встроенную бленду, позволяют достаточно эффективно бороться с бликами и ореолами от контрового света. При необходимости можно установить универсальную резьбовую бленду (продаются отдельно).

Корпус объектива пластиковый, но байонетное крепление выполнено из металла, что хорошо, так как это обеспечивает более надежное и более прецизионное соединение. Как и у оригинального AF-S Nikkor 50mm f/1.8G, на объективе имеется небольшое окошко с отметками расстояний и ГРИП для наведения фокуса вслепую. Для автофокусировки применяется простейший мотор постоянного тока (DC), который жужжит, но наводится достаточно быстро и точно.

В целом, простой и доступный объектив для начинающих фотографов. Обеспечивает приятное боке (размытие фона) при съемке с открытой диафрагмой, «звенящей резкости» ждать не стоит, но в целом изображение приятное для его цены. С учетом того, что Nikon практически прекратил поддержку F байонета, и новые Nikkor для зеркальных камер найти крайне сложно, а старые могли уже нахвататься пыли и покрыться царапинами, это неплохой вариант для съемки портретов и других сюжетов с малой глубиной резкости и размытием фона.

Объектив совместим со всеми цифровыми зеркальными камерами Nikon, начиная с Nikon D1, а с беззеркальными камерами может использоваться через адаптер FTZ.

Характеристики