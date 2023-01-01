Бюджетный автофокусный объектив Yongnuo 50mm f/1.8 - адаптация вышедшей ранее модели для камер Canon. Объектив может использоваться с полнокадровыми камерами, а также с младшими зеркальными камерами Nikon, у которых отсутствует «отверточный» привод автофокуса - этим он выгодно отличается от ближайшего по цене Nikkor 50mm f/1.8 AF-D. Тем не менее, пользователи отмечают низкую скорость фокусировки, объектив не подойдет для сюжетов, требующих быстрой реакции камеры. Объектив использует довольно простую, старую оптическую схему без каких-либо специальных элементов. По резкости на открытых значениях диафрагмы он, конечно, сильно уступает более дорогим аналогам от Nikon, Tamron или Sigma, основная ставка делается на низкую цену.