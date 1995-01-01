Yongnuo 50mm f/1.8 DA – компактный и легкий автофокусный объектив для камер Sony APS-C формата (не подходит для старых камер NEX серии). Фокусное расстояние в эквиваленте составляет 75 мм, что делает его отличным и доступным выбором для съемки портретов и других аналогичных сюжетов с красивым размытием фона.

Честно говоря, нам не удалось найти обзоров именно этой модели от независимых экспертов (Yongnuo выпускает целых 5 версий 50/1.8, из них 4 для APS-C формата и 1 для полного кадра), но по классической оптической схеме в стиле Планар можно предположить, что ее рисунок вряд ли будет сильно отличаться от многих других аналогов: более резкий по центру, менее резкий по краям, контраст повышается при закрытии диафрагмы и так далее. MTF график выглядит достаточно неплохо. Всего здесь используется 8 элементов в 7 группах, 4 из них специальные (1 низкодисперсионный и 3 с высокой рефракцией), фокусировка внутренняя, передний элемент не выезжает из корпуса. Для фокусировки используется шаговый мотор, который должен работать достаточно тихо (хоть и не бесшумно).

7-лепестковая диафрагма без скругления лепестков в закрытых положениях позволяет получить красивый эффект 14-лучевых звезд от ярких источников света, особенно в вечернее и ночное время.

Объектив выполнен в пластиковом корпусе с металлических байонетным кольцом, которое дополнительно защищено от пыли и влаги с помощью резинового уплотнительного кольца. Передний элемент покрыт водоотталкивающим олеофобным покрытием, поэтому меньше пачкается и проще чистится от грязи, следов воды и отпечатков пальцев.

Yongnuo 50mm f/1.8 DA – один из самых доступных «полтинников» для камер Sony, если считать только автофокусные модели. Его можно рекомендовать для начинающих фотографов и любителей экспериментировать.

Характеристики

Байонет: Sony E (APS-C)

Фокусное расстояние: 50 мм

Относительное отверстие: 1:1.8

Минимальная диафрагма: 1:16

Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м

Угол поля зрения: 30.4°

Конструкция объектива: 8 элементов в 7 группах, из низ 3 с высокой рефракцией (HR) и 1 с низкой дисперсией (ED)

Диаметр светофильтра: 58 мм

Число лепестков диафрагмы: 7

Вес: 138 г

Размеры: 65 х 56 мм

Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда

Страна производства: Китай