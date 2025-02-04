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Объектив Yongnuo 35mm f/2.0 для Canon EF

  • 35mm f/2.0 для Canon EF
  • 35mm f/2.0 для Canon EF
  • 35mm f/2.0 для Canon EF
  • 35mm f/2.0 для Canon EF
  • 35mm f/2.0 для Canon EF
  • 35mm f/2.0 для Canon EF
  • 35mm f/2.0 для Canon EF
Код товара:УТ-00012122
Артикул:YN35MMF2C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Объектив Yongnuo 35mm f/2.0 выглядит как один из объективов Canon, но на самом деле он не имеет с ними практически ничего общего. По сравнению со старым Canon EF 35mm f/2 (снят с производства) он заметно менее резок, а хроматические аберрации находятся на более высоком уровне. Боке Yongnuo немного лучше, благодаря использованию 7-лепестковой диафрагмы вместо 5 лепестков у Canon. Тем не менее, у этого объектива есть автоматическая фокусировка, автоматическая диафрагма, и на кроп-матрице, отсекающей наиболее «слабые» участки, он выглядит не так плохо, в особенности если учитывать цену.