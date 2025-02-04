Объектив Yongnuo 35mm f/2.0 для Canon EF
Код товара:УТ-00012122
Артикул:YN35MMF2C
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя
Вес155 г
Размеры59 х 73 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаCanon EF
Минимальное фокусное расстояние, мм35
Максимальное фокусное расстояние, мм35
Угол поля зрения63° (35 мм)
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Минимальная диафрагма1:22
Относительное отверстие2,0
Диаметр светофильтра, мм52
Число лепестков диафрагмы7
Минимальная дистанция фокусировки0.25 м
Конструкция объектива7 элементов в 5 группах
Фокусное расстояниеПостоянное (фикс)
Описание
Объектив Yongnuo 35mm f/2.0 выглядит как один из объективов Canon, но на самом деле он не имеет с ними практически ничего общего. По сравнению со старым Canon EF 35mm f/2 (снят с производства) он заметно менее резок, а хроматические аберрации находятся на более высоком уровне. Боке Yongnuo немного лучше, благодаря использованию 7-лепестковой диафрагмы вместо 5 лепестков у Canon. Тем не менее, у этого объектива есть автоматическая фокусировка, автоматическая диафрагма, и на кроп-матрице, отсекающей наиболее «слабые» участки, он выглядит не так плохо, в особенности если учитывать цену.