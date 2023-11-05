Объектив Yashica MC Zoom 35-70 mm f/ 3.5-4.5 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071341
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-05
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации.
4 590 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Байонет объектива: C/Y (Contax/Yashica)
Диаметр резьбы: 52
Светосила: 3.5-4.5
Страна производитель: Japan
Фокусное расстояние: 35-70
Производитель: Yashica, Japan
Вес: 343
Код товара: 136341
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышка.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышка.
Гарантия 90 дней.