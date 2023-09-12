Зеркальный фотоаппарат Yashica FX-D + MC 38-70mm f/3.5 AUTO-PROMURA (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070060
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-09-12
Причина уценки:
Следы эксплуатации на корпусе: потертости, царапинки. Износ покрытия. Экспонометр работает. Выдержки отрабатывают. Диафрагма работает;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135102
- Снимает на пленку 35 мм
- Диапазон выдержек: 1-1/1000, ручная (В), режим приоритета диафрагмы
- Таймер
- Питание: LR44*2
- Байонет: Yashica/Contax
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Следы эксплуатации на корпусе: потертости, царапинки. Износ покрытия. Экспонометр работает. Выдержки отрабатывают. Диафрагма работает;
Комплектация: с/н: 101446, 828987;
Гарантия 14 дней.