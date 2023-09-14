Объектив Yashica 80-200mm f/4.5 C.P. Hi-Lux Auto-Promura (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070158
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-09-14
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса, небольшие загрязнения.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135158
Auto-Promura C.P. Hi-Lux 80-200mm F4.5 - длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстоянием, постоянной светосилой, функцией макро и мультипросветлением для 35-мм зеркальных фотоаппаратов популярных неавтофокусных систем 70-80-х годов.
Управление зуммированием и фокусировкой помпового типа, как и у большинства его аналогов.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Не значительные следы эксплуатации, мелкие царапинки на дисплее.
Комплектация: крышки; 896996; потёртости и царапины корпуса, небольшие загрязнения.
Гарантия 14 дней.