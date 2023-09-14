Описание

Код товара: 135158

Auto-Promura C.P. Hi-Lux 80-200mm F4.5 - длиннофокусный объектив с переменным фокусным расстоянием, постоянной светосилой, функцией макро и мультипросветлением для 35-мм зеркальных фотоаппаратов популярных неавтофокусных систем 70-80-х годов.

Управление зуммированием и фокусировкой помпового типа, как и у большинства его аналогов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Не значительные следы эксплуатации, мелкие царапинки на дисплее.

Комплектация: крышки; 896996; потёртости и царапины корпуса, небольшие загрязнения.

Гарантия 14 дней.