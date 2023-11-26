Описание

Код товара: 136747

Yashica 109 MP - однообъективная электронная зеркальная камера с тремя режимами автоматической экспозиции, но без автофокусировки. Отличается надежностью, наглядным простым управлением в работе.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3. Царапины и потёртости корпуса;

Комплектация: чехол;

Гарантия 14 дней.