Плёночный фотоаппарат Yashica 109 Multi Program (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071747
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-26
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса;
12 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136747
Yashica 109 MP - однообъективная электронная зеркальная камера с тремя режимами автоматической экспозиции, но без автофокусировки. Отличается надежностью, наглядным простым управлением в работе.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3. Царапины и потёртости корпуса;
Комплектация: чехол;
Гарантия 14 дней.