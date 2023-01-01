Фотоальбом Ярошенко Г. «ЖД. Железная дорога» (EN)
Код товара : УТ-00064095
Артикул : 8549
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Описание
От автора:
«… Наша книга - о красоте и силе железных дорог и о стойкости духа тех, кто посвятил им свою жизнь…
… о людях, которые прокладывают дороги, строят мосты, пробивают тоннели, ремонтируют и обслуживают поезда, проектируют и создают новые машины, разрабатывают инновационные технологии. В этой книге мы расскажем о современной железной дороге, покажем, как она живет и развивается в жестких условиях интенсивной эксплуатации, как устроена ее невидимая со стороны внутренняя жизнь - со своим ритмом, законами и традициями, с собственным языком, непонятным для непосвященных.
Работа над проектом началась в августе 2017 года. За это время я и моя команда объехали почти всю страну: десятки тысяч километров на самолетах, поездах, автомобилях, кораблях. Тысячи фотографий, терабайты видео и звука. Сотни людей, десятки городов, больших и малых станций, полустанков, бесконечный рельсовый путь…
Линии железных дорог - словно реки или артерии: они несут жизнь, работу, машины, топливо - все, без чего невозможно себе представить наше существование. Однако и сегодня есть еще города, которые пока только ждут, надеясь услышать когда-нибудь стук колес и гудок прибывающего поезда…»
Григорий Ярошенко
- Автор: Григорий Ярошенко
- Издатель: Treemedia
- Год: 2019
- Язык: английский
- Твердая обложка
- Страниц: 208
- ISBN 9789526920931
- Тираж: 1000
- Вес: 1520 г
- Размеры: 32 х 24.5 х 2.5 см