Карта памяти Sony XQD 64Gb QDG64F, чтение 440, запись 400 Мб/c
Код товара : УТ-00037806
Артикул : QDG64F.SYM
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
XQD
Объем памяти (Гб)
64
Описание
Карта памяти XQD поколения 2.0, обладает еще более высокой скоростью чтения и записи: запись до 400 Мбайт/с позволяет значительно (до 1.5х) продлить длину серии при непрерывной съемке в формате RAW, в несколько раз снизить время простоя, связанное с записью на карту памяти, а также вести запись 4K видео с низким сжатием (All-Intra) или без сжатия вообще. Высочайшая скорость чтения (до 440 Мбайт/с) обеспечивает быструю передачу данных на другие носители.
Карт-ридер в комплект не входит.
Карты XQD обладают защитой, характерной для профессиональных носителей. Контакты спрятаны внутрь корпуса и таким образом защищены от загрязнения и электростатического удара. Форма карты исключает возможность неправильной установки с повреждением контактов. Кроме того, карты Sony XQD защищены от ударов при падении, солнечного ультрафиолетового излучения и рентгеновского излучения стандартных сканеров, а также влияния магнитных полей*. Общий уровень надежности карт XQD на порядок выше, чем у форматов SD и CompactFlash.
* Данные внутренних тестов компании Sony.