Описание

Карта памяти XQD поколения 2.0, обладает еще более высокой скоростью чтения и записи: запись до 400 Мбайт/с позволяет значительно (до 1.5х) продлить длину серии при непрерывной съемке в формате RAW, в несколько раз снизить время простоя, связанное с записью на карту памяти, а также вести запись 4K видео с высоким битрейтом (All-Intra). Скорость чтения до 440 Мбайт/с обеспечивает быструю передачу данных на другие носители.

Карт-ридер в комплект не входит.

Карты XQD обладают защитой, характерной для профессиональных носителей. Контакты спрятаны внутрь корпуса и таким образом защищены от загрязнения и электростатического удара. Форма карты исключает возможность неправильной установки с повреждением контактов. Кроме того, карты Sony XQD защищены от ударов при падении, солнечного ультрафиолетового излучения и рентгеновского излучения стандартных сканеров, а также влияния магнитных полей*. Общий уровень надежности карт XQD на порядок выше, чем у форматов SD и CompactFlash.