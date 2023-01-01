Карта памяти Nikon XQD 64Gb 440/400Мб/с (уцененный)
Код товара : УТ-00068481
Артикул : VWC00101 (У)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
16 990 ₽
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Официальная гарантия Sony 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
XQD
Объем памяти (Гб)
64
Описание
Карта памяти XQD поколения 2.0, обладает еще более высокой скоростью чтения и записи: запись до 400 Мбайт/с позволяет значительно (до 1.5х) продлить длину серии при непрерывной съемке в формате RAW, в несколько раз снизить время простоя, связанное с записью на карту памяти, а также вести запись 4K видео с высоким битрейтом (All-Intra). Скорость чтения до 440 Мбайт/с обеспечивает быструю передачу данных на другие носители.
Карт-ридер в комплект не входит.
Карты XQD обладают защитой, характерной для профессиональных носителей. Контакты спрятаны внутрь корпуса и таким образом защищены от загрязнения и электростатического удара. Форма карты исключает возможность неправильной установки с повреждением контактов. Кроме того, карты Sony XQD защищены от ударов при падении, солнечного ультрафиолетового излучения и рентгеновского излучения стандартных сканеров, а также влияния магнитных полей*. Общий уровень надежности карт XQD на порядок выше, чем у форматов SD и CompactFlash.