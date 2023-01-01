Описание

Карта памяти XQD поколения 2.0, обладает еще более высокой скоростью чтения и записи: запись до 400 Мбайт/с позволяет значительно (до 1.5х) продлить длину серии при непрерывной съемке в формате RAW, в несколько раз снизить время простоя, связанное с записью на карту памяти, а также вести запись 4K видео с низким сжатием (All-Intra) или без сжатия вообще. Высочайшая скорость чтения (до 440 Мбайт/с) обеспечивает быструю передачу данных на другие носители. По состоянию на 2018 год карты формата XQD совместимы с фотокамерами Nikon D4, D4s, D5 (XQD-версия), D850, D500, Z6 и Z7, а также с видеокамерами Sony PXW-FS7, PXW-Z100 и FDR-AX1.

Карт-ридер в комплект не входит. Рекомендуемые карт-ридеры для USB-интерфейса: MRW-E90, QDA-SB1 / SB1A, для ExpressCard 34 - QDA-EX1. Модель MRW-E80 также совместима, но скорость передачи данных у нее будет ниже.

Карты XQD обладают защитой, характерной для профессиональных носителей. Контакты спрятаны внутрь корпуса и таким образом защищены от загрязнения и электростатического удара. Форма карты исключает возможность неправильной установки с повреждением контактов. Кроме того, карты Sony XQD защищены от ударов при падении, солнечного ультрафиолетового излучения и рентгеновского излучения стандартных сканеров, а также влияния магнитных полей*. Общий уровень надежности карт XQD на порядок выше, чем у форматов SD и CompactFlash.

* Данные внутренних тестов компании Sony.