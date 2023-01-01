XP-Pen Star G960S – бюджетный графический планшет для начинающих художников. По сравнению с моделью предыдущего поколения (G960) немного увеличена площадь активной зоны, а также добавлена чувствительность к наклону пера – для тех инструментов, которые поддерживают наклон. Значительно увеличено количество считываний в секунду: со 130 до 220 RPS, что обеспечивает большую точность при быстрых движениях пера. USB кабель теперь съемный: можно заменить на другой в случае повреждения. Версия XP-Pen Star G960S Plus дополнительно комплектуется новым стилусом модели PH2: во-первых, он толще – лучше лежит в пальцах. Во-вторых, обратный конец можно использовать в качестве ластика.

Star G960S поддерживается большинством программ для творчества, включая: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ibis Paint X, FlipaClip, Medibang, Autodesk Sketchbook, Zenbrush, Artrage, Canva, MediBang и другие. Планшет также подходит для создания цифровых рукописей и подписей с такими распространенными программами как Microsoft Office (Word, PowerPoint, OneNote) и другими. Устройство поддерживает технологию цифровых чернил в Microsoft Office, позволяющую одновременно записывать текст и рисовать поясняющие наброски от руки, что идеально подходит для дистанционных совещаний или интерактивного онлайн-обучения.

XPPen Star G960S можно подключать не только к стационарным компьютерам и ноутбукам, но также и к планшетам и смартфонам на базе ОС Android (от 6.0 и выше). Это позволяет делать наброски или даже полноценные работы там, где ваша идея и вдохновение застигли вас: творите на ходу.

4 настраиваемые кнопки быстрого доступа могут быть настроены по вашему усмотрению. Планшет адаптирован и под правую, и под левую руку, его также можно использовать вертикально (удобно при подключении к мобильным устройствам).